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Redmond kanatlandırır

İngiliz yıldız, 90’a yolladığı füzeyle hem perdeyi açtı hem de Süper Lig’de ilk gol sevincini yaşadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Redmond kanatlandırır

Beşiktaş'ın İngiliz kanadı Redmond, Kayserispor karşısında sahne aldı. Henüz 2. dakikada rakip savunmada Kolovetsios'u ekarte ederek müthiş bir füze çıkarttı. Kaleci Cenk Gönen'i çaresiz bırakan 28 yaşındaki oyuncu, takımını harika golüyle öne geçirdi. Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta 2 asist yapan Redmond, ilk kez gol sevinci yaşadı. Kayserispor karşısında dikkat çeken bir oyun ortaya koyan başarılı oyuncu, ikinci golün başlangıcında da yer aldı. 89'da yerini Welinton'a bırakan Redmond, galibiyetin baş mimarlarından oldu.


Redmond, Ocak 2020'den (Crystal Palace) bu yana ilk kez ceza sahası dışından gol attı.

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