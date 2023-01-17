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TRANSFER HABERİ: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta! İşte geliş tarihi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde mutlu sona ulaştı. Wout Weghorst'un ayrılığının ardından harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Al Nassr'da forma giyen eski golcüsünü yeniden kadrosuna kattı. Vincent Aboubakar, Al Nassr ile fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 21:12 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 21:27
TRANSFER HABERİ: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta! İşte geliş tarihi

Wout Weghorst'un İngiliz devi Manchester United'a transfer olmasının ardından Beşiktaş eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta! İşte geliş tarihi

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Kamerunlu golcü, fesih işlemlerini halletmesinin ardından siyah-beyazlılara imza atacak.

TRANSFER HABERİ: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta! İşte geliş tarihi

TRT Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki golcü fesih işlemlerinin ardından 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'a gelecek.

TRANSFER HABERİ: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta! İşte geliş tarihi

Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon euroya imza atacak. Tecrübeli futbolcu, yarım dönem için ise 1,5 milyon euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta! İşte geliş tarihi

Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyip 27 lig maçında 12 gol atarak şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Aboubakar, 2020-21'de de 1 sezon görev yaptığı takımda 26 maçta 15 gol atarak iki dönem 2 şampiyonluk yaşamıştı.

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