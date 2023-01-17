TRANSFER HABERİ: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta! İşte geliş tarihi

Wout Weghorst'un İngiliz devi Manchester United'a transfer olmasının ardından Beşiktaş eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna kattı.
Wout Weghorst'un İngiliz devi Manchester United'a transfer olmasının ardından Beşiktaş eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna kattı.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Kamerunlu golcü, fesih işlemlerini halletmesinin ardından siyah-beyazlılara imza atacak.
TRT Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki golcü fesih işlemlerinin ardından 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'a gelecek.