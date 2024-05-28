BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Mayıs Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
28 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Almanya - 2. Bundesliga Play Out
21:30 Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg (beIN Connect)
21:30 Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg (beIN Connect)
Avusturya - Bundesliga Konferans Ligi Play Off Final
20:00 Hartberg - Austria Wien
20:00 Hartberg - Austria Wien
Hollanda - Eerste Divisie Play Off 3.Tur
21:00 NAC Breda - Excelsior
21:00 NAC Breda - Excelsior
İsveç - Allsvenskan
20:00 Malmö FF - Elfsborg
20:00 Malmö FF - Elfsborg
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