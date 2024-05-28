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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 28 Mayıs Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 08:07 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 08:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Mayıs Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Almanya - 2. Bundesliga Play Out

21:30 Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg (beIN Connect)

Avusturya - Bundesliga Konferans Ligi Play Off Final

20:00 Hartberg - Austria Wien

Hollanda - Eerste Divisie Play Off 3.Tur

21:00 NAC Breda - Excelsior

İsveç - Allsvenskan

20:00 Malmö FF - Elfsborg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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