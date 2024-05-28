BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Mayıs Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Almanya - 2. Bundesliga Play Out 21:30 Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg (beIN Connect)

Avusturya - Bundesliga Konferans Ligi Play Off Final 20:00 Hartberg - Austria Wien

Hollanda - Eerste Divisie Play Off 3.Tur 21:00 NAC Breda - Excelsior

İsveç - Allsvenskan 20:00 Malmö FF - Elfsborg

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