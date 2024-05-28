Haberler Futbol Olympiakos - Fiorentina maçı Konferans Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos - Fiorentina maçı Konferans Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ve Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 10:20
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Olympiakos - Fiorentina maçı Konferans Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fiorentina maçı 29 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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