Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Dortmund - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.