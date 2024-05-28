Bu yıl Almanya'da düzenelenecek olan EURO 2024'e kısa bir zaman kaldı. Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız turnuvada boy gösterecek. Genç kadrosuyla EURO 2024'e damga vurmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile aynı grupta yer alacak. Futbolseverler liglerin sona ermesiyle birlikte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevirildi. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak? A Milli Takım fikstürü belli mi?

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesi iki hazırlık maçına çıkacak. Türkiye, 4 Haziran'da İtalya,10 Haziran'da ise Polonya ile karşılaşacak. EURO 2024 14 Haziaran'da başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek.

TÜRKİYE FİKSTÜRÜ (ÇEKYA, GÜRCİSTAN VE PORTEKİZ)

18 Haziran: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran: Türkiye - Portekiz

26 Haziran: Çekya - Türkiye

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'MIZ ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos FC), Cenk Özkacar (Valencia CF), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (FC Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion FC), Orkun Kökçü (SL Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City AFC), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City FC), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid CF), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (AFC Bournemouth), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille).

A Milli Futbol Takımı'mızın 35 kişilik geniş kadrosu 7 Haziran tarihinde 26 kişiye düşerek, UEFA'ya turnuva kadrosunun son hali bildirilecek.