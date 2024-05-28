Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2024 ne zaman başlayacak? A Milli Takım fikstürü belli mi?

EURO 2024 ne zaman başlayacak? A Milli Takım fikstürü belli mi?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'te yer alacak ve Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile mücadele edecek. Futbolseverler liglerin sona ermesiyle birlikte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevirildi. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak? A Milli Takım fikstürü belli mi?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EURO 2024 ne zaman başlayacak? A Milli Takım fikstürü belli mi?

Bu yıl Almanya'da düzenelenecek olan EURO 2024'e kısa bir zaman kaldı. Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız turnuvada boy gösterecek. Genç kadrosuyla EURO 2024'e damga vurmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile aynı grupta yer alacak. Futbolseverler liglerin sona ermesiyle birlikte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevirildi. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak? A Milli Takım fikstürü belli mi?

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesi iki hazırlık maçına çıkacak. Türkiye, 4 Haziran'da İtalya,10 Haziran'da ise Polonya ile karşılaşacak. EURO 2024 14 Haziaran'da başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek.

TÜRKİYE FİKSTÜRÜ (ÇEKYA, GÜRCİSTAN VE PORTEKİZ)

  • 18 Haziran: Türkiye - Gürcistan
  • 22 Haziran: Türkiye - Portekiz
  • 26 Haziran: Çekya - Türkiye

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'MIZ ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos FC), Cenk Özkacar (Valencia CF), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (FC Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion FC), Orkun Kökçü (SL Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City AFC), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City FC), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid CF), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (AFC Bournemouth), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille).

A Milli Futbol Takımı'mızın 35 kişilik geniş kadrosu 7 Haziran tarihinde 26 kişiye düşerek, UEFA'ya turnuva kadrosunun son hali bildirilecek.

G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı
DİĞER
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak sosyal medyaya damga vurdu! İşte Nil Sude Albayrak’ın güzelliğinin kaynağı olan annesi!
PKK'lı Murat Karayılan çırpınıyor! "Operasyonlar kapsamlaşacak" deyip çaresizliği kabullendi: "Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor"
Nelsson'dan G.Saraylı taraftarlara sert tepki!
Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çekya - Türkiye maçı ne zaman?
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman?
BİM AKTÜEL KATALOG 28 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Küçükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs)
Başakşehir su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Çekya - Türkiye maçı ne zaman? 12:09
Belçika'nın kadrosu açıklandı! Batshuayi ve Mertens... Belçika'nın kadrosu açıklandı! Batshuayi ve Mertens... 12:07
Ligin en centilmeni Fırtına! Ligin en centilmeni Fırtına! 12:05
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 12:05
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? 12:02
Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği 11:53
Daha Eski
Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama... Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama... 11:13
EURO 2024 ne zaman başlayacak? EURO 2024 ne zaman başlayacak? 11:00
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! 10:56
Filenin Sultanları Almanya karşında! Filenin Sultanları Almanya karşında! 10:49
Boston Celtics NBA finalinde! Boston Celtics NBA finalinde! 10:20
F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı 10:19