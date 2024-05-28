Haberler Haberler KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs 2024)

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs 2024)

Küçükçekmece 28 Mayıs Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Küçükçekmece su kesintisi olan mahalleleri ve 28 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:20
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KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs 2024)

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ 28 MAYIS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 28 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Küçükçekmece 28 Mayıs Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ATATÜRK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/05/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/05/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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