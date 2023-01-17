Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Başkan transferi doğruladı

Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası hücum hattında eksilen Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın da Al-Ahly'ye transfer olacağı ifade edilmişti.
Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası hücum hattında eksilen Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın da Al-Ahly'ye transfer olacağı ifade edilmişti.
Al-Ahly Kulübü'nün Demokratik Kongolu forvetin transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Mısır kulübünden Jackson Muleka transferi için resmi açıklama geldi.
Milliyet'in haberine göre; Al-Ahly Futbol Şirketi Başkanı Adly Al-Qai, Beşiktaş'ta forma giyen Jackson Muleka ile ilgilendiklerini ve siyah-beyazlılarla pazarlık yaptıklarını doğruladı.
Al-Ahly'nin resmi yayın organına konuşan Al-Qai, Jackson Muleka'yı Mazembe'de forma fiydiği dönemden beri takip ettiklerini fakat Muleka'nın kariyer planlamasını Avrupa odaklı yaptığını söyledi.
"BEŞİKTAŞ'IN BEKLEDİĞİ TRANSFERLER OLDUĞU İÇİN MULEKA BEKLİYOR"
"Mazembe'de oynadığından beri Jackson Muleka'yı transfer etmek istiyoruz. Kulübüne tekif yapmıştık fakat reddedilmişti. Muleka da o dönem Avrupa'da forma giymek istiyordu. Meseleler sadece Al-Ahly'nin elinde değil, Beşiktaş forvet pozisyonunda bir değişiklik yapmadığı müddetçe elimizden bir şey gelemez. Zor değil ama Beşiktaş'ın da beklediği bazı transferler olduğu için Muleka bekliyor. Bir alternatif bulursak zaman kaybetmeyeceğiz. Bazı alternatifler de bulduk ve görüşmelerde ilerleme kaydettik. Yeni gelecek forvetin ciddi bir mali fedakarlıkla geleceğini temin ederim."