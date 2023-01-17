Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Başkan transferi doğruladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Başkan transferi doğruladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u uzatmalarda devirerek moral depolayan Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Wout Weghorst ve Francisco Montero ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda üçüncü ayrılık yolda. İşte o isim... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 13:25
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Başkan transferi doğruladı

Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası hücum hattında eksilen Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın da Al-Ahly'ye transfer olacağı ifade edilmişti.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Başkan transferi doğruladı

Al-Ahly Kulübü'nün Demokratik Kongolu forvetin transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Mısır kulübünden Jackson Muleka transferi için resmi açıklama geldi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Başkan transferi doğruladı

Milliyet'in haberine göre; Al-Ahly Futbol Şirketi Başkanı Adly Al-Qai, Beşiktaş'ta forma giyen Jackson Muleka ile ilgilendiklerini ve siyah-beyazlılarla pazarlık yaptıklarını doğruladı.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Başkan transferi doğruladı

Al-Ahly'nin resmi yayın organına konuşan Al-Qai, Jackson Muleka'yı Mazembe'de forma fiydiği dönemden beri takip ettiklerini fakat Muleka'nın kariyer planlamasını Avrupa odaklı yaptığını söyledi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Başkan transferi doğruladı

"BEŞİKTAŞ'IN BEKLEDİĞİ TRANSFERLER OLDUĞU İÇİN MULEKA BEKLİYOR"

"Mazembe'de oynadığından beri Jackson Muleka'yı transfer etmek istiyoruz. Kulübüne tekif yapmıştık fakat reddedilmişti. Muleka da o dönem Avrupa'da forma giymek istiyordu. Meseleler sadece Al-Ahly'nin elinde değil, Beşiktaş forvet pozisyonunda bir değişiklik yapmadığı müddetçe elimizden bir şey gelemez. Zor değil ama Beşiktaş'ın da beklediği bazı transferler olduğu için Muleka bekliyor. Bir alternatif bulursak zaman kaybetmeyeceğiz. Bazı alternatifler de bulduk ve görüşmelerde ilerleme kaydettik. Yeni gelecek forvetin ciddi bir mali fedakarlıkla geleceğini temin ederim."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia fırtınası! Yıldız isimleri geride bıraktı, tek rakibi Haaland...
Beşiktaş yeni stoper adayı: Kiki Kouyate! İşte yapılan ilk tepklif
Hulk Süper Lig ekibiyle anlaştı! İmza...
G.Saray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Basketbol'u küme korkusu sardı
Beşiktaş kupada Ankaragücü’ne konuk olacak
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 Emekli ve memur maaş zam farkı yatacağı tarih!
KOMEK kayıtları başladı mı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! 13:24
F.Bahçe'den Necati Ateş paylaşımı! "Haddini aşan..." F.Bahçe'den Necati Ateş paylaşımı! "Haddini aşan..." 13:22
Özer Hurmacı’nın lisansı çıktı Özer Hurmacı’nın lisansı çıktı 13:15
En az yerli futbolcuyu G.Saray oynattı! En az yerli futbolcuyu G.Saray oynattı! 13:10
Mehmet Büyükekşi Ajax'ı ziyaret etti Mehmet Büyükekşi Ajax'ı ziyaret etti 13:09
Beşiktaş Basketbol'u küme korkusu sardı Beşiktaş Basketbol'u küme korkusu sardı 13:04
Daha Eski
Beşiktaş kupada Ankaragücü’ne konuk olacak Beşiktaş kupada Ankaragücü’ne konuk olacak 12:34
Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri! Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri! 12:33
Napoli - Cremonese maçı saat kaçta? Napoli - Cremonese maçı saat kaçta? 10:46
Usta yazardan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü" Usta yazardan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü" 10:55
Real Sociedad - Mallorca maçı saat kaçta? Real Sociedad - Mallorca maçı saat kaçta? 10:56
Deportivo Alaves - Sevilla maçı saat kaçta? Deportivo Alaves - Sevilla maçı saat kaçta? 11:02