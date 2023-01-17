Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Başkan transferi doğruladı

"BEŞİKTAŞ'IN BEKLEDİĞİ TRANSFERLER OLDUĞU İÇİN MULEKA BEKLİYOR"

"Mazembe'de oynadığından beri Jackson Muleka'yı transfer etmek istiyoruz. Kulübüne tekif yapmıştık fakat reddedilmişti. Muleka da o dönem Avrupa'da forma giymek istiyordu. Meseleler sadece Al-Ahly'nin elinde değil, Beşiktaş forvet pozisyonunda bir değişiklik yapmadığı müddetçe elimizden bir şey gelemez. Zor değil ama Beşiktaş'ın da beklediği bazı transferler olduğu için Muleka bekliyor. Bir alternatif bulursak zaman kaybetmeyeceğiz. Bazı alternatifler de bulduk ve görüşmelerde ilerleme kaydettik. Yeni gelecek forvetin ciddi bir mali fedakarlıkla geleceğini temin ederim."