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Şenol Güneş Konyaspor Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 15:38
Şenol Güneş Konyaspor Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Weghorst için bir şey demeye gerek yok. Olan olmuş, biten bitmiş... Şu an sadece Weghorst'un hizmetleri için teşekkür ederiz. Daha önce de konuşmuştum, transfer ne zaman olur belli olmuyor. Giden oyuncu oldu diye çaresiz değiliz. Hem oyuncuları hem takımları etkileyebilir bu durum. Şimdi kalan oyuncularımızla en iyisini yapmaya çalışacağız.

Transfer ne zaman, nasıl, kiminle olur, hiç belli olmaz.

İstediğimiz formatı tam oluşturamadık. Sıkıntımız bu. Değişiklikler oluyor. Bugün iyi bir rakiple oynayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum, sahaya kazanmak için çıkacağız.

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