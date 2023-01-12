TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Aaron Boupendza'ya kanca!

Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaşması sonrası forvet transferi için harekete geçen Beşiktaş, ilk olarak eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, Al-Nassr ile sözleşme feshi için görüşmelerini sürdüren Aboubakar'ın alternatifini buldu.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bir dönem Hatayspor'da da forma giyen ve kariyerini Al-Shabab'da sürdüren Aaron Boupendza ile bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in transfere onay verdiği öğrenilirken, Gabonlu golcünün siyah-beyazlı takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.