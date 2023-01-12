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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Aaron Boupendza'ya kanca!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Forvet arayışlarını sürdüren ve eski forveti Vincent Aboubakar ile temas halinde olan Beşiktaş, bir dönem Hatayspor forması giyen Gabonlu forvet Aaron Boupendza ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:07 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:27
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Aaron Boupendza'ya kanca!

Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaşması sonrası forvet transferi için harekete geçen Beşiktaş, ilk olarak eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, Al-Nassr ile sözleşme feshi için görüşmelerini sürdüren Aboubakar'ın alternatifini buldu.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bir dönem Hatayspor'da da forma giyen ve kariyerini Al-Shabab'da sürdüren Aaron Boupendza ile bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in transfere onay verdiği öğrenilirken, Gabonlu golcünün siyah-beyazlı takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

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