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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Konyaspor maçı sonrası galibiyet sözleri!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş kritik maçta Konyaspor'un konuğu oldu. Siyah beyazlılar mücadeleden Josef'in son dakikada attığı golle 3 puanın sahibi oldu. Mücadele sonrası Cenk Tosun'dan ise dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 18:27
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Konyaspor maçı sonrası galibiyet sözleri!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor deplasmaına konuk oldu. Siyah beyazlılar kritik mücadeleden 3 puan ile ayrılan taraf olurken maçın ardından Cenk Tosun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE CENK TOSUN'UN SÖZLERİ

Cenk Tosun maçın ardından, "Hepimiz çok inandık. İlk devre Konyaspor bireysel hatamızdan golü buldu. Bir tane de Bytyqi'nin pozisyonu var. Onun dışında biz oynadık. Tartıya koyacak olursak maçı biz bir tık daha fazla hak ettik. Allah'ın yardımıyla kazandık." ifadelerine yer verdi.

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