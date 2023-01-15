Haberler Beşiktaş Mert Günok’tan tarihi hata

Mert Günok’tan tarihi hata

Konyaspor -Beşiktaş maçına kaleci Mert Günok'un yaptığı hata damga vurdu. Tecrübeli file bekçisi 57'nci saniyede büyük hata yaptı. Rosier'in geri pasında Mert Günok kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı. Top kaleye doğru yönelirken yetişmeye çalışan Mert Günok'un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu. Mert hata sonrası büyük üzüntü yaşarken; galibiyet golü sonrası ise büyük sevinç yaşadı. Bu sezon 3 golle Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım olan Beşiktaş'ın İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın 26. dakikasında ise diğer kaleci Ersin Destanoğlu kendi kalesine gol atmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
Mert Günok’tan tarihi hata
Konyaspor -Beşiktaş maçına kaleci Mert Günok'un yaptığı hata damga vurdu. Tecrübeli file bekçisi 57'nci saniyede büyük hata yaptı. Rosier'in geri pasında Mert Günok kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı. Top kaleye doğru yönelirken yetişmeye çalışan Mert Günok'un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu. Mert hata sonrası büyük üzüntü yaşarken; galibiyet golü sonrası ise büyük sevinç yaşadı. Bu sezon 3 golle Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım olan Beşiktaş'ın İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın 26. dakikasında ise diğer kaleci Ersin Destanoğlu kendi kalesine gol atmıştı.
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