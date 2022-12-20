Haberler Beşiktaş Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, daha önce Bursaspor'da çalıştığı öğrencisi Ozan Tufan'ın transferini kulüp yönetiminden talep etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 11:53
Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

KADROMDA GÖRMEK İSTERİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Takvim'in haberine göre tecrübeli teknik adamın yönetime, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

"Ozan Tufan'ı kadromda görmek isterim.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Orta sahaya takviye yapmamız şart"

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

HULL CITY'E TRANSFER OLDU
Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2015 yılında Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Tufan, sonrasında Alanyaspor ve Watford formaları da giydi.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İngiltere Ligi ekibi Hull City'ye 3 milyon Euro'ya transfer oldu.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

SÜPER LİG'DE GÜÇLÜ KATKI
Süper Lig kariyerinde 191 maçta forma giyen Ozan, 21 gol ve 30 asistle 51 gole katkıda bulundu.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta gol ve asist üretemeyen tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'de 182 karşılaşmada 21 gol ve 24 asiste imza attı.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
65 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan'ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Şenol Güneş Beşiktaş yönetiminden Ozan Tufan'ın transferini istedi! İşte o sözler...

Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Hull City formasıyla 21 maçta 4 gol attı.

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