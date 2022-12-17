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Talisca içimizde!

Teknik direktör Şenol Güneş, “Bedava gelecekse hemen alırım” dediği Talisca’nın mevkiinde Dele Alli dışında Redmond ve Cenk’i de deniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Talisca içimizde!
Beşiktaş, Dünya Kupası arasını en iyi şekilde değerlendirirken, teknik direktör Şenol Güneş'in özellikle bazı oyuncularını değişik mevkilerde denemesi dikkat çekti. Bir süre önce yaptığı açıklamada "Talisca'yı beğeniyorum, bedava gelirse hemen alırım" diyen Şenol Güneş'in, Brezilyalı yıldızı mevkii olan 10 numarada farklı isimleri kullandı. Elinde kaliteli isimler olan tecrübeli çalıştırıcı, asıl mevkii 10 numara olan Dele Alli'nin performansını artırmak için çok uğraşıyor. Dele Alli dışında Redmond da takımın kilit isimlerden biri olarak dikkat çekti. Şenol hoca, asil mevkii sol kanat olan İngiliz futbolcuyu zaman zaman 10 numarada denedi. Redmond, özellikle Antalya kampında bu bölgede de başarılı işler yaptı. Şenol Güneş'in yıldız golcü Cenk Tosun'u bile ara ara forvet arkasında ve 10 numaraya yakın bölgede kullanması gözden kaçmadı.
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