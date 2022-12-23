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Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in listesine sürpriz bir isim girdi. Deneyimli çalıştırıcı Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'da iyi bir performans gösteren Mohamed Kanno'yu takımında görmek isterken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Atiba'nın yerine düşündüğü belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 09:24
Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Güneş'in 28 yaşındaki oyuncu hakkında scout ekibinden bilgi aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Orta saha oyuncusu, özellikle güçlü fiziğiyle turnuvada dikkatleri üzerine toplamıştı.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Güneş'in şartlarının araştırılmasını istediği başarılı futbolcunun, kulübü Al-Hilal ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Ancak Kanno'nun, Türkiye'den gelen ilgi üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Oyuncunun resmi teklifin yapılması durumunda gidişine izin verilmesini istediği konuşuluyor.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

HERVE RENARD DA DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörü Herve Renard'ın da devreye girdiği belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Renard'ın kulüp yöneticileriyle konuşarak Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesine müsaade edilmesini rica ettiği yazılmıştı.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Al-Hilal cephesi sessizliğini korusa da Mohamed Kanno'nun aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Kanno'nun menajerler aracılığıyla transferdeki gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

MOHAMED KANNO KİMDİR?

Mohamed Kanno, 22 Eylül 1994'te Suudi Arabistan'ın Khobar kentinde dünyaya geldi.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Futbola Al Ettifaq'ın altyapısında başladı.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Kanno, 2013'te profesyonel sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

Merkez orta saha oyuncusu, 2017 yazında ülkesinin Al Hilal takımına transfer oldu.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

5 yıldır bu takımda forma giyen 1.92'lik isim, Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi.

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında o isim var!

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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