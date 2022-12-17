Kerem Kalafat geri dönebilir

Beşiktaş'ta sağ bek mevkii için düşünülen isimlerden biri de Kerem Kalafat oldu. Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta 698 dakika süre aldı. Kerem, Rosier'in ardında yedek beklemek istemediği ve daha fazla şans bulmak istediği için Rizespor'un teklifini kabul etmişti. Futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, " Beşiktaş 'a dönmek ve efsane olmak istiyorum" demişti
Beşiktaş'ta sağ bek mevkii için düşünülen isimlerden biri de Kerem Kalafat oldu. Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta 698 dakika süre aldı. Kerem, Rosier'in ardında yedek beklemek istemediği ve daha fazla şans bulmak istediği için Rizespor'un teklifini kabul etmişti. Futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, " Beşiktaş 'a dönmek ve efsane olmak istiyorum" demişti.