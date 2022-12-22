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Yeniden Ozan!

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’in Bursaspor’dan öğrencisi olan Ozan Tufan için nabız yokluyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Yeniden Ozan!
Beşiktaş devre arasında Josef'in yerine bir isim arıyor. Birinci sıradaki isim de Suudi Arabistan Milli Takımı'nda Lionel Messi'ye ilk maçta hayatı zindan eden Muhammed Kanno var. Kanno dışında öne çıkan isim ise Ozan Tufan oldu. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Kartal'ın tecrübeli hocası Güneş'in, Beşiktaş'ın başına yeniden geçtiği dönemde kendisini ilk arayanlardan birisi de daha Bursaspor'dan öğrencisi Ozan olmuştu. 2025'e kadar Hull City ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde İngiliz kulü bü yetkilileriyle bir araya gelineceği ifade edildi. Ozan'ın güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro seviyelerinde.
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