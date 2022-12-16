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Louis van Gaal'den Wout Weghorst itirafı!

Hollanda'daki görevine son verilen Louis van Gaal, Wout Weghorst'un Arjantin maçında attığı 2'nci golle ilgili itirafta bulundu. Deneyimli teknik direktör yaptığı açıklamada, "Weghorst'un attığı ikinci golde serbest vuruş organizasyonu aslında Memphis Depay içindi. Topu çok iyi önüne aldı ve önce sola yönelip sağ ayağıyla çok iyi bitirdi" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 10:03
Louis van Gaal'den Wout Weghorst itirafı!

Hollanda'daki görevine son verilen Louis van Gaal, Wout Weghorst'un Arjantin maçında attığı 2'nci golle ilgili itirafta bulundu. Deneyimli teknik direktör yaptığı açıklamada, "Weghorst'un attığı ikinci golde serbest vuruş organizasyonu aslında Memphis Depay içindi. Topu çok iyi önüne aldı ve önce sola yönelip sağ ayağıyla çok iyi bitirdi" diye konuştu.

Milliyet'in haberine göre Arjantin'e elendikleri seri penaltı atışları hakkında da demeç veren Louis van Gaal, "Her antrenmanımızda penaltı çalışması yaptık. Hepsini atan sadece Van Dijk'tı ama maçta atamadı" ifadelerini kullandı.

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