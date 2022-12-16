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Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor. Siyah-beyazlıların Brezilyalı orta sahası Josef de Souza'nın takımdaki geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, tecrübeli oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Josef Beşiktaş'ta devam edecek mi? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'un düzenlediği "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Altyapıyla ilgili konuşan Kocadağ, "Beşiktaş, gençlere en çok emek vermiş kulüptür. Yıllardan bu yana 'Özkaynak düzeni' diyerek emekler verdik.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Futbolcular yetiştirdik, altyapıya önem verdik. İnşallah Beşiktaş Özkaynak Düzeni, her branşta yeni sporcular yetiştirecek." ifadelerini kullandı.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Kamptan geldiğini hatırlatan ve oradaki havayı aktaran Beşiktaşlı yönetici, "Beşiktaşlılar ikinci yarı için umutlu olsun. Şenol Güneş hoca, kamp döneminde oyuncuları daha yakından tanıdı.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Eksik olanlar, sakat olanlar, Dünya Kupası'nda olanlar vardı. Faydalı bir kamp geçti.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Hocamız da takımı daha iyi gördü. Kafasındaki planları daha iyi gördü." açıklamasını yaptı.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

"PUAN VE SIRALAMA KİMSEYİ ALDATMASIN"
"Biz kesinlikle ligin favorilerinden biriyiz." diyen Kocadağ, "Puan ve sıralama olarak bulunduğumuz yer kimseyi aldatmasın.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Çok uzun bir ara verildi. Bu aradan dönüş nasıl olacak? Kondisyonlar, sakatlıklar...

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Oyuncuların dönüşleri çok önemli. Takım olarak çok daha motiveyiz. İnşallah üst üste galibiyetler alarak yarışa tutunacağız." iddiasında bulundu.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

KOCADAĞ'DAN TRANSFER MESAJI
Emre Kocadağ, "Transfer süreçleri, transfer sezonu açılınca netleşecek. Kafamızda bazı şeyler var." dedi.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

"HOCA İSTERSE, JOSEF İLE DEVAM"
Josef'in durumuyla ilgili gelen soruya Kocadağ, "Josef çok önemli oyuncu. Hocamızın devam etme isteği olursa Josef ile devam etmek isteriz." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

"TÜRKİYE EVİM GİBİ"
Öte yandan Josef de geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası evim gibi. Türkiye neredeyse benim evim. Ailem çok mutlu. Yakın zamanda çocuğum doğacak.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Türkiye evim gibi. Burada kalmak istiyorum. Beşiktaş'a bana verdiklerinden dolayı müteşekkirim. Dileğim, isteğim Türkiye'de Beşiktaş'la bu hikayeye devam etmek."

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Başkanla ve kulüple konuşmalar oluyor. Ama bu tarz spesifik konuşma olmadı. Onların bana güvendiklerini biliyorum. Ben onlara güveniyorum. Bunları net olarak konuşmanın zamanı değil.

Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Yüzde yüz hazır olarak ait olduğum camiaya yardımcı olmak istiyorum. Karşılıklı güvenimiz kağıt üzerindeki imzadan daha fazla. Bunları özel olarak konuşmuyoruz." dedi.

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