Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'un düzenlediği "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'un düzenlediği "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Altyapıyla ilgili konuşan Kocadağ, "Beşiktaş, gençlere en çok emek vermiş kulüptür. Yıllardan bu yana 'Özkaynak düzeni' diyerek emekler verdik.
Futbolcular yetiştirdik, altyapıya önem verdik. İnşallah Beşiktaş Özkaynak Düzeni, her branşta yeni sporcular yetiştirecek." ifadelerini kullandı.
Kamptan geldiğini hatırlatan ve oradaki havayı aktaran Beşiktaşlı yönetici, "Beşiktaşlılar ikinci yarı için umutlu olsun. Şenol Güneş hoca, kamp döneminde oyuncuları daha yakından tanıdı.
Eksik olanlar, sakat olanlar, Dünya Kupası'nda olanlar vardı. Faydalı bir kamp geçti.
Hocamız da takımı daha iyi gördü. Kafasındaki planları daha iyi gördü." açıklamasını yaptı.
"PUAN VE SIRALAMA KİMSEYİ ALDATMASIN"
"Biz kesinlikle ligin favorilerinden biriyiz." diyen Kocadağ, "Puan ve sıralama olarak bulunduğumuz yer kimseyi aldatmasın.
Çok uzun bir ara verildi. Bu aradan dönüş nasıl olacak? Kondisyonlar, sakatlıklar...
Oyuncuların dönüşleri çok önemli. Takım olarak çok daha motiveyiz. İnşallah üst üste galibiyetler alarak yarışa tutunacağız." iddiasında bulundu.
KOCADAĞ'DAN TRANSFER MESAJI
Emre Kocadağ, "Transfer süreçleri, transfer sezonu açılınca netleşecek. Kafamızda bazı şeyler var." dedi.
"HOCA İSTERSE, JOSEF İLE DEVAM"
Josef'in durumuyla ilgili gelen soruya Kocadağ, "Josef çok önemli oyuncu. Hocamızın devam etme isteği olursa Josef ile devam etmek isteriz." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.
"TÜRKİYE EVİM GİBİ"
Öte yandan Josef de geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası evim gibi. Türkiye neredeyse benim evim. Ailem çok mutlu. Yakın zamanda çocuğum doğacak.
Türkiye evim gibi. Burada kalmak istiyorum. Beşiktaş'a bana verdiklerinden dolayı müteşekkirim. Dileğim, isteğim Türkiye'de Beşiktaş'la bu hikayeye devam etmek."
Başkanla ve kulüple konuşmalar oluyor. Ama bu tarz spesifik konuşma olmadı. Onların bana güvendiklerini biliyorum. Ben onlara güveniyorum. Bunları net olarak konuşmanın zamanı değil.
Yüzde yüz hazır olarak ait olduğum camiaya yardımcı olmak istiyorum. Karşılıklı güvenimiz kağıt üzerindeki imzadan daha fazla. Bunları özel olarak konuşmuyoruz." dedi.