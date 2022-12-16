Haberler Beşiktaş Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 5-3'lük skorla galip ayrılırken Alper Uludağ ile Atiba arasında yaşananlar tepki çekti. İşte o görüntüler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:05
Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş, Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-3 kazandı.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 45. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 69 ile 87. dakikalarda Cenk Tosun attı.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Giresunspor'un golleri ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

"Oyun üstünlüğü, skorla birleşen bir takım olmak istiyoruz. Taraftarın beklentisinin büyük olduğunu biliyorum, bu beklentiye uygun oynamak zorundayız.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Çalışmalar iyi geçti. Günde 2 ortalamayla devam ettik. Fiziksel bir altyapı oluşturmaya çalıştık. Taktik felsefemizi, oyun düşüncemizi anlattık. Daha iyiyiz ama hala yolun başındayız. Tüm oyuncular iyi çalıştı. Beşiktaş'ın oyun anlayışına göre arayışlarımız oldu.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Sistemi değiştirmeyi denedik. Arkadaşların cevapları vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemem. Hazırlık maçlarının sonucunun değil oyununun anlamı vardır. Kendi oyunumuzla goller atmaya çalıştık.


Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

İkinci yarılarda kopmalar oluyor. Fizik kadar oyun alışkanlıkları da var. Bildikleri var, duyguları var. Akıl kullanırlarsa artı getirir. Pozisyon da bulsanız o anlarda doğru oynadığınız anlamına gelmez. Bunları düzeltmez. İyiye gidiyoruz ama daha iyi olacağız.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Eksiği olanlar var. İdmana katılamayanlar, olamayanlar var. Bunları da resmi maçlarda düzelteceğiz. Şanlıurfaspor ile başlayıp Gaziantep ile devam edeceğiz. Maçı kazanmayı düşünen, oyununu coşkuyla rakibine kabul ettiren, bütünleşen bir takım olmak istiyoruz.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Gücümüz de umudumuz da var. Oyuncularda bunu görüyorum. Taraftarın daha iyi olarak beklediği takımı hazırlıyoruz. Her maça çıktığımızda kazanma anlayışımızı yansıtmak durumundayız.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Saiss'in durumu var. Bugün Tayyip şanssız bir çarpışma geçirdi. Kaşındaki yarılma dışında bir şey yoktur umarım. Josef artık idmanlara katılıyor ama eksikleri var. Ghezzal'ın durumu daha sonra belli olacak."

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

YAŞANANLAR MAÇA DAMGA VURDU

Atiba ile Alper Uludağ arasında yaşanan olay ise maça damga vurdu.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Alper, kendisiyle sakin şekilde konuştuktan sonra yürüyen Atiba'yı arkasından itti.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

Neye uğradığını şaşıran Atiba, Alper'i sakinleştirmeye çalıştı.

Atiba'ya yapılan hareket tepki çekti!

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Türk futbolunda efsaneler arasına giren Atiba'ya yapılan hareketle sert tepki gösterdi.

(Görüntüler: S Sport)

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