Haberler Beşiktaş Beşiktaş Charleroi: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Charleroi: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Beşiktaş hazırlıklarına son hız devam ediyor. Siyah beyazlılar son olarak Belçika ekibi Charleroi ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Beşiktaş 2-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 20:56 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 21:07
Beşiktaş Charleroi: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar 2022 Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarına son hız devam eden takımlardan birisi de Beşiktaş olarak göze çarpıyor. Siyah beyazlılar Antalya kampı kapsamında Belçika ekiplerinden Charleroi ile kozlarını paylaştı.

Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Beşiktaş adına goller 16. dakikada Muleka ve 39'da Tayyip Sanuç'un ayağından geldi.

Charleroi'nin tek golünü ise 50. dakikada Hosseinzadeh kaydetti.

Ayrıca Beşiktaş'ta 58. dakikada Delle Alli penaltı vuruşundan yararlanamadı.

DİĞER
Güzel oyuncu Melis Sezen'den dikkat çeken aşk açıklaması! "Gerçekten çok özel..."
Antalya'da kan donduran vahşet! Annesinin boğazına ekmek bıçağı sapladı komşular kıskıvrak yakaladı baba şoka girdi
Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor"
Peter Olayinka için flaş açıklama! "Onun yerinde olsaydım..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş'ten Muleka'ya özel ilgi!
3 büyüklerden transfer yarışı!
ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağlar Söyüncü'ye 3 dev talip birden! Çağlar Söyüncü'ye 3 dev talip birden! 20:35
R. Madrid'den genç yeteneğe çılgın bonservis! R. Madrid'den genç yeteneğe çılgın bonservis! 20:23
Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçı zor olacak! Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçı zor olacak! 19:59
G.Saray'da hazırlıklar başladı! 2 oyuncu... G.Saray'da hazırlıklar başladı! 2 oyuncu... 19:50
Barış Alper Yılmaz: Favorim Brezilya! Barış Alper Yılmaz: Favorim Brezilya! 19:34
Ç.Rizespor Tuzlaspor mesaisine devam etti Ç.Rizespor Tuzlaspor mesaisine devam etti 19:19
Daha Eski
Trabzonspor'dan Jesic için başsağlığı mesajı Trabzonspor'dan Jesic için başsağlığı mesajı 18:39
Çalımbay'dan Uğur Çiftçi ve G.Saray açıklaması! Çalımbay'dan Uğur Çiftçi ve G.Saray açıklaması! 18:34
Beşiktaş'ın Charleroi maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Charleroi maçı 11'i belli oldu! 18:08
Beşiktaş Charleroi | CANLI Beşiktaş Charleroi | CANLI 17:58
Karagümrük Hatay'ı devirdi! Karagümrük Hatay'ı devirdi! 17:55
F.Bahçe mesaisine devam etti! F.Bahçe mesaisine devam etti! 17:55