Beşiktaş Charleroi: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar 2022 Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarına son hız devam eden takımlardan birisi de Beşiktaş olarak göze çarpıyor. Siyah beyazlılar Antalya kampı kapsamında Belçika ekiplerinden Charleroi ile kozlarını paylaştı.

Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Beşiktaş adına goller 16. dakikada Muleka ve 39'da Tayyip Sanuç'un ayağından geldi.

Charleroi'nin tek golünü ise 50. dakikada Hosseinzadeh kaydetti.

Ayrıca Beşiktaş'ta 58. dakikada Delle Alli penaltı vuruşundan yararlanamadı.