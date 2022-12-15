Weghorst’un opsiyon bilmecesi

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında attığı 2 golle bir anda yıldızı parlayan Weghorst’un durumu İngiltere bir anda gündem oldu. Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Weghorst’ün Burnley Teknik Direktörü Kompany’nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere’ye dönebileceği iddia edildi. FLW’nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes’ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtildi.
Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında attığı 2 golle bir anda yıldızı parlayan Weghorst'un durumu İngiltere bir anda gündem oldu. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi. FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtildi.