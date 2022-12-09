Kartal uçuyor!

Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Belçika takımlarından Charleroi'yi 2-1 yendi. Milli ve sakat oyunculardan yoksun olan siyah-beyazlılar sahaya Mert, Tayyip, Welinton, Emrecan, Tayfur, Necip, Gedson, Masuaku, Dele Alli, Redmond ve Muleka 11'iyle çıktı. Kara Kartal, Muleka'nın 16'ncı dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Sağanak yağmur oyuncuları olumsuz yönde etkilerken, temsilcimiz Muleka'nın asistinde Tayyip Talha'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca devre 2-0 tamamlandı.

TOSUN PAŞA GRİP OLDU

Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Emrecan-Montero değişikliği yapıldı. Konuk ekip 50'de Hosseinzadeh'nin golüyle farkı bire indirdi. 58'de Dele Alli'nin penaltı atışını kaleci kurtardı. Siyah-beyazlılar 60'tan sonra 7 oyuncu değişikliği yaparken; Semih, Kerem, Berkay, Ersin, Rosier, Salih ve Serkan oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın son bölümünde başka gol olmayınca mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, gribal enfeksiyon sebebiyle maç öncesinde kadrodan çıkarıldı.

TARAFTAR YİNE TAM DESTEK VERDİ

Beşiktaş taraftarı dünkü hazırlık maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah beyazlı futbolseverler, 90 dakika boyunca futbolculara destek oldu. Marşlarla, tezahüratlarla futbolcuları ateşleyen Beşiktaşlılar, maç sonu da oyuncuları alkışladılar.

Beşiktaş ikinci hazırlık maçını pazar günü saat 19.00'da Westerlo ile oynanacak.