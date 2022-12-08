Beşiktaş Fas Milli Takım formasıyla çeyrek finale çıkan Romain Saiss'e görüntülü tebrik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Fas Milli Takım formasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncu Romain Saiss'i tebrik etti.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Çebi ve Güneş'in yanı sıra oyuncular, son 16 turu mücadelesinde Fas'ın İspanya'yı penaltılar sonucu elemesinin ardından Saiss ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş ile futbolcular, Fas'ın elde ettiği başarıdan dolayı Romain Saiss'i tebrik ederek, çeyrek finalde Portekiz ile oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncuya başarılar diledi.

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