Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sponsorlara teşekkür!

Beşiktaş, kulübün amatör branşlarına destek olan firmaları ve yöneticilerini tanıtım amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Vodafone Park Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, amatör branşlarına destek olan firmalara ve yöneticilerine teşekkür etti.

Basın toplantısı sonrasında ise Çebi, kulübün amatör branşlarına destek olan firmaların yöneticilerine plaket verdi.

Toplantıya, kulübün amatör branşlarına destek olan NOV Yapı, Leke Filo, Outdoor Factory, Beşiktaş Denizcilik, Serencebey Beşiktaşlılar Derneği, Özel Seyit Ateş Spor Lisesi, Vodafone, GKN Kargo, Ceylan İnşaat, Yurtbay Seramik, Beko, HDI Sigorta, Kozmevit, Aysu Yapı, Adidas, Emlakjet ve Ilab, Europcar Türkiye, Artaş Grup, Baba Yapı, Aygaz, Birleşik Ödeme Sistemleri, TLC Gree Klima, Grandi Gayrimenkul, Payidar 1903, Honda Türkiye, Mepa Enerji Sistemleri, Fıratpen, Pegasus yöneticileri katıldı.