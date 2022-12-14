Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sponsorlara teşekkür!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sponsorlara teşekkür!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, amatör branşlara destek veren firmalar ve yöneticilerine düzenlediği basın toplantısında teşekkür etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:10
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sponsorlara teşekkür!

Beşiktaş, kulübün amatör branşlarına destek olan firmaları ve yöneticilerini tanıtım amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Vodafone Park Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, amatör branşlarına destek olan firmalara ve yöneticilerine teşekkür etti.

Basın toplantısı sonrasında ise Çebi, kulübün amatör branşlarına destek olan firmaların yöneticilerine plaket verdi.

Toplantıya, kulübün amatör branşlarına destek olan NOV Yapı, Leke Filo, Outdoor Factory, Beşiktaş Denizcilik, Serencebey Beşiktaşlılar Derneği, Özel Seyit Ateş Spor Lisesi, Vodafone, GKN Kargo, Ceylan İnşaat, Yurtbay Seramik, Beko, HDI Sigorta, Kozmevit, Aysu Yapı, Adidas, Emlakjet ve Ilab, Europcar Türkiye, Artaş Grup, Baba Yapı, Aygaz, Birleşik Ödeme Sistemleri, TLC Gree Klima, Grandi Gayrimenkul, Payidar 1903, Honda Türkiye, Mepa Enerji Sistemleri, Fıratpen, Pegasus yöneticileri katıldı.



DİĞER
Bige Önal ile Aras Bulut İynemli'nin 7 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni...
Yemek kartları ile alışveriş kalktı mı? Açıklama geldi: "Değişen bir şey yok"
TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı
G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta?
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl hedefini açıkladı!
Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (14 Aralık)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Başkanı Çebi'den sponsorlara teşekkür! Beşiktaş Başkanı Çebi'den sponsorlara teşekkür! 16:10
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? 15:27
Altınordu'da Kahraman dönemi sona erdi Altınordu'da Kahraman dönemi sona erdi 15:24
Almanya'da tutunamadı! Ezeli rakip kapıyor Almanya'da tutunamadı! Ezeli rakip kapıyor 15:09
Hazırlık maçlarında göze giremedi! Taraftar tepkili Hazırlık maçlarında göze giremedi! Taraftar tepkili 14:45
Karate ve güreşten sonra karma dövüşte de zirvede Karate ve güreşten sonra karma dövüşte de zirvede 14:33
Daha Eski
Bahçeşehir Koleji - Bilbao Berri Basket maçı saat kaçta? Bahçeşehir Koleji - Bilbao Berri Basket maçı saat kaçta? 14:23
Belçika teknik direktörlük için iş ilanı açtı! Belçika teknik direktörlük için iş ilanı açtı! 14:12
Türk Telekom - London Lions maçı saat kaçta? Türk Telekom - London Lions maçı saat kaçta? 14:09
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl hedefini açıkladı! Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl hedefini açıkladı! 14:07
TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı 13:32
G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi 13:22