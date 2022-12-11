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BEŞİKTAŞ WESTERLO CANLI İZLE | Beşiktaş - Westerlo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | BJK hazırlık maçı

Antalya'daki ilk hazırlık maçında Sporting Charleroi'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Westerlo maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 11:10
BEŞİKTAŞ WESTERLO CANLI İZLE | Beşiktaş - Westerlo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | BJK hazırlık maçı

BEŞİKTAŞ - WESTERLO maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Belçika 1. Lig ekibi Westerlo ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Westerlo maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda? İşte detaylar..

BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Westerlo maçı 11 Aralık Pazar günü saat 19:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

DELE ALLI'DEN BEKLENEN PERFORMANS

Milli takımdan önceki gün dönen Atiba Hutchinson idmanın tamamında yer aldı. Gribal enfeksiyon geçiren Rosier ve Emrecan, dinlendirilen Masuaku ile tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef antrenmanda yer almadı. İlaç tedavisiyle gribi atlatan Cenk Tosun, antrenmanda yer aldı.

Kara Kartal'ın İngiliz yıldızı Dele Alli, ilk hazırlık maçında etkisiz futbolu ile dikkat çekmişti. İngiliz orta saha oyuncusu, dün yapılan çift kale maçta ise yıldızlaştı. Attığı pas ve gollerle dikkat çeken Alli, bu kez yüzleri güldürdü.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçını Vodafone Park'ta İstanbulspor'la oynayan Beşiktaş; Redmond, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli'nin attığı gollerle 4-0 kazandı. İkinci maçında yine evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, üçüncü maçında Antalya'da Charleroi'yu 2-1'le geçti. Kartal, dördüncü maçında Westerlo ile karşılaşacak.

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