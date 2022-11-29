Haberler Beşiktaş Sabah salonda akşam sahada

Sabah salonda akşam sahada

Beşiktaş dün çift idman yaptı. Günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Kartal kendilerine verilen program doğrultusunda salonda dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları yaptı. İki grup halinde yapılan antrenman, ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmasıyla ile devam eden idman esneklik çalışmasıyla tamamlandı. Akşam da sahada taktik ağırlıklı bir idman yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Sabah salonda akşam sahada
Beşiktaş dün çift idman yaptı. Günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Kartal kendilerine verilen program doğrultusunda salonda dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları yaptı. İki grup halinde yapılan antrenman, ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmasıyla ile devam eden idman esneklik çalışmasıyla tamamlandı. Akşam da sahada taktik ağırlıklı bir idman yapıldı.
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