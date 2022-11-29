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Dernekler Karamürsel'de

Beşiktaşlı dernekler önceki gün Karamürsel'de toplandı. Kartal Bakışı Platformu tarafından düzenlenen Büyük Beşiktaş projeleri kapsamında, siyah- beyazlıların eski yöneticilerinden Avukat Levent Erdoğan ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, "Dernek başkanları ve yöneticilerle fikir alış verişi yaptık. Amacımız sosyal sorumluluk projesini yaymak. Beşiktaş lobisini güçlendirmek" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Dernekler Karamürsel'de
Beşiktaşlı dernekler önceki gün Karamürsel'de toplandı. Kartal Bakışı Platformu tarafından düzenlenen Büyük Beşiktaş projeleri kapsamında, siyah- beyazlıların eski yöneticilerinden Avukat Levent Erdoğan ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, "Dernek başkanları ve yöneticilerle fikir alış verişi yaptık. Amacımız sosyal sorumluluk projesini yaymak. Beşiktaş lobisini güçlendirmek" diye konuştu.
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