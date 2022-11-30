Haberler Beşiktaş Nwakaeme İstanbul'da

Nwakaeme İstanbul'da

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerden Nwakaeme sosyal medya hesabından İstanbul’a geldiğini duyurdu. Bu paylaşım “Beşiktaş ile görüşme yapacak” şeklinde yorumlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Nwakaeme İstanbul'da

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Arabistan takımı Al-Fahya'ya transfer olan Anthony Nwakaeme ile çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Skor katkısı olan bir kanat takviyesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Beşiktaş'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda hareketle saatler yaşanıyor. 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, dün sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Anthony Nwakaeme, İstanbul'a geldi. Nwakaeme, Instagram hesabından geldiğini duyururken; bu paylaşım Nijeryalı yıldızın Beşiktaş ile görüşme yapacak şeklinde yorumlandı. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'la temasta olduğu belirtilirken bu hafta içerisinde transferde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Bu arada sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a gelebilmek için maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği haberleri de bu iddiaları güçlendiriyor.

TRABZON'DA YILDIZLAŞTI

Nwakaeme, 2018-19 sezonunda geldiği Trabzonspor'da 4 sezon görev yaptı. İlk sezonunda 27 maçta 10 gol, 10 asist; ikinci yılında 29 maçta 11 gol, 9 asist; üçüncü sezonunda 34 maçta 7 gol, 7 asist ve son sezonunda da 30 maçta 13 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koyan Nijeryalı; Al-Fahya'da ise 6 maçta oynadı ve sadece 3 gol atabildi.

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