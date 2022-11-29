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Beşiktaş’ın ilk rakibi İstanbul

Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bugün İstanbulspor'la yapacak. Vodafone Park'taki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 60-260 TL, Kapalı Üst 145 TL,VIP 650-780 TL, Loca (162) 1350 TL. Beşiktaş ardından cuma günü Vodafone Park'ta Karagümrük ile oynayacak. Siyah-beyazlılar Antalya'da ise 8 Aralık perşembe günü Charleroi ve 11 Aralık Pazar günü Westerlo ile oynayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Beşiktaş’ın ilk rakibi İstanbul
Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bugün İstanbulspor'la yapacak. Vodafone Park'taki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 60-260 TL, Kapalı Üst 145 TL,VIP 650-780 TL, Loca (162) 1350 TL. Beşiktaş ardından cuma günü Vodafone Park'ta Karagümrük ile oynayacak. Siyah-beyazlılar Antalya'da ise 8 Aralık perşembe günü Charleroi ve 11 Aralık Pazar günü Westerlo ile oynayacak.
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