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Roman Saiss Katar'da şov yaptı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. F Grubu ekiplerinden Fas, baştan sona üstün oynadığı maçta Belçika'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss, kaptan olarak sahaya çıktığı maçta 90 dakika oynadı. Fas defansında en çok top uzaklaştıran futbolcu olun tecrübeli oyuncu, ayrıca yüzde 100 hava topu kazanma yüzdesi yakaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Roman Saiss Katar'da şov yaptı
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. F Grubu ekiplerinden Fas, baştan sona üstün oynadığı maçta Belçika'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss, kaptan olarak sahaya çıktığı maçta 90 dakika oynadı. Fas defansında en çok top uzaklaştıran futbolcu olun tecrübeli oyuncu, ayrıca yüzde 100 hava topu kazanma yüzdesi yakaladı. Saiss'in Belçika maçındaki performansı şöyle: Topla buluşma 52, İsabetli pas: 32/37. Pas yüzdesi: 86.5, Uzaklaştırma 12, Kazandığı ikili mücadele 5, Sahipsiz top kazanma 6, Başarılı uzun pas 5.
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