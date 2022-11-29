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N’Koudou ikinci yarıda

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı. Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, 55. dakikada oyuna dahil olurken bir gol bir asistle maçın kaderini değiştiren isim oldu. Beşiktaşlı N'Koudou ise ilk maçta olduğu gibi bu maçta da ikinci yarıda şans buldu. Kamerunlu oyuncu iki maçta toplam 27 dakika sahada kalırken, fazla etkili olamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
N’Koudou ikinci yarıda
2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı. Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, 55. dakikada oyuna dahil olurken bir gol bir asistle maçın kaderini değiştiren isim oldu. Beşiktaşlı N'Koudou ise ilk maçta olduğu gibi bu maçta da ikinci yarıda şans buldu. Kamerunlu oyuncu iki maçta toplam 27 dakika sahada kalırken, fazla etkili olamadı.
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