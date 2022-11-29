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Atiba 'Dalya' dedi

Kanada milli takımının Beşiktaşlı yıldızı Atiba Hutchinson kariyerinde 100. milli maçını da geride bıraktı: Gururluyum

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Atiba 'Dalya' dedi
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Kanada'nın deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, milli takım kariyerinde 100. maçına çıkarak bu unvanı elde eden ilk isim oldu. 2013'ten bu yana Beşiktaş'ta forma giyen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, Katar 2022'de Hırvatistan'a 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sorularını cevapladı. Deneyimli futbolcu, milli formayla 100. maçına çıkarak bu unvanı elde eden ilk futbolcu olmasına ilişkin, "Bu konuda mutluyum. Böyle bir şeyi başardığım için son derece gururluyum. 100 maç kolay değil. Ülkemi bu kadar maçta temsil ettiğim için son derece gururluyum" diye konuştu. Dünya Kupası'nda kendisine verdikleri destekten dolayı Türk taraftarlara minnettar olduğunu vurgulayan Atiba, Fas ile yapacakları son maçta da onların desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.
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