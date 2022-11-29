Onur'da ilk adım

Ara transferde sağ beke takviye yapmayı planlayan Beşiktaş gündemine Kayserispor'dan Onur Bulut'u aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de deneyimli sağ bekin performansını çok beğendiği ve basın toplantısındaki 'Onu burada görmeyi isterim' açıklamasının ardından yıldız oyuncu için yönetime de olumlu verdiği öğrenildi. Yönetimin Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut'un transferi için bu hafta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gölbaşı ile ilk teması sağlayacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenin sonucuna göre Onur Bulut transferinin netlik kazanacağı öğrenildi. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig devlerinin radarına giren 28 yaşındaki oyuncu, ligde 14 maçın tamamında forma giydi. Onur Bulut, takımına 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.