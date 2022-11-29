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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE 📺 | Potada dev derbi! BJK FB basketbol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan derbi ile devam ediyor. Beşiktaş EmlakJet ile Fenerbahçe Beko, Beşiktaş EmlakJet Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş EmlakJet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:40
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE 📺 | Potada dev derbi! BJK FB basketbol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ertelenen derbi maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş EmlakJet'e konuk olacak. Heyecanlı derbi öncesinde arama motorlarında Beşiktaş EmlakJet - Fenerbahçe Beko maçı detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş EmlakJet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş EmlakJet - Fenerbahçe Beko maçı 29 Kasım Salı günü saat 20:00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko derbisi yapılacak.Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Emlakjet ise yaptığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

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