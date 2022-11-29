BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE 📺 | Potada dev derbi! BJK FB basketbol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ertelenen derbi maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş EmlakJet'e konuk olacak. Heyecanlı derbi öncesinde arama motorlarında Beşiktaş EmlakJet - Fenerbahçe Beko maçı detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş EmlakJet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş EmlakJet - Fenerbahçe Beko maçı 29 Kasım Salı günü saat 20:00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko derbisi yapılacak.Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Emlakjet ise yaptığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.