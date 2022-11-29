Beşiktaş 4-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 4-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 23'üncü dakikada Redmond, 46'ncı dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 48'inci dakikada Kerem Atakan Kesgin ve 51'inci dakikada Dele Alli kaydetti.



23'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Redmond, içeriye doğru kat ettikten sonra Muleka ile duvar pası yaptı. Redmond'un ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta İstanbulspor savunmasına çarpan top kaleci Jensen'i de yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0.



46'ncı dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Redmond'un pasıyla ceza sahasına giren Muleka, Melih'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Jensen ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-0.



48'inci dakikada Dele Alli'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahasına girdikten sonra yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında müsait durumdaki Kerem Atakan Kesgin'in ayak içi vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.



51'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Tayfur'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muleka, sol tarafta müsait durumdaki Dele Alli'yi goldü. Alli'nin plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş ikinci hazırlık karşılaşmasını 2 Aralık'ta Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile yapacak.