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Feghouli sürprizi

Beşiktaş, Ghezzal'ın dönüşünün uzaması nedeniyle arayışlarını sürdürüyor. Güneş'in önüne getirilen isimlerden biri de Feghouli oldu. G.Saray'la sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Feghouli için 'Durumunu araştıralım' talimatı veren Güneş; oyuncunun sağlık sorunu olmaması durumunda kendisinden yararlanabileceğini ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Feghouli sürprizi
Beşiktaş, Ghezzal'ın dönüşünün uzaması nedeniyle arayışlarını sürdürüyor. Güneş'in önüne getirilen isimlerden biri de Feghouli oldu. G.Saray'la sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Feghouli için 'Durumunu araştıralım' talimatı veren Güneş; oyuncunun sağlık sorunu olmaması durumunda kendisinden yararlanabileceğini ifade etti.
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