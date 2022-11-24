Feghouli sürprizi

Beşiktaş, Ghezzal'ın dönüşünün uzaması nedeniyle arayışlarını sürdürüyor. Güneş'in önüne getirilen isimlerden biri de Feghouli oldu. G.Saray'la sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Feghouli için 'Durumunu araştıralım' talimatı veren Güneş; oyuncunun sağlık sorunu olmaması durumunda kendisinden yararlanabileceğini ifade etti.
Beşiktaş, Ghezzal'ın dönüşünün uzaması nedeniyle arayışlarını sürdürüyor. Güneş'in önüne getirilen isimlerden biri de Feghouli oldu. G.Saray'la sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Feghouli için 'Durumunu araştıralım' talimatı veren Güneş; oyuncunun sağlık sorunu olmaması durumunda kendisinden yararlanabileceğini ifade etti.