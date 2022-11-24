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Geçmiş olsun Düzce

Beşiktaş kulübü, resmi twitter hesabından önceki gece yarısı merkez üssü Düzce olan 5.9 şiddetinde meydana gelen depremle ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Geçmiş olsun Düzce
Beşiktaş kulübü, resmi twitter hesabından önceki gece yarısı merkez üssü Düzce olan 5.9 şiddetinde meydana gelen depremle ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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