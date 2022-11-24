Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Beşiktaş'ın transferin döneminin son bölümünde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç parlıyor.
Beşiktaş'ın transferin döneminin son bölümünde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç parlıyor.
1.5 milyon Euro bedelle siyah beyazlıların yolunu tutan 22 yaşındaki stoper, piyasa değerini kısa sürede katlamayı başardı.
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Hürriyet'in haberine göre, 1 Haziran 2022'de 2.8 milyon Euro olan piyasa değeri 13 Eylül'de ara 2.2 milyon Euro kadar gerileyen genç savunmacı şu an 3.8 milyon Euro değere ulaştı.
Tayyip Talha, siyah beyazlı takımda çıktığı 8 maçta 2 gole imza atarak hücumda da etkili oldu.
Adım adım Kartal'ın Türk futbolunun önemli savunmacılarından biri olmaya başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım'da 2-1 galip geldiği Çekya mücadelesinde ilk kez Ay yıldızlı formayı giyen ve 60. dakikada Ozan Kabak'ın yerine oyuna dahil olan genç savunmacı, siyah beyazlıların da yüzünü güldürdü.
Verdiği 11 pasın tamamında isabet bulan, Tayyip Talha, performansıyla alkış aldı.
Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Tayyip Talha'nın değerini daha da artıması bekleniyor.
TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR?
17 Aralık 1999'da doğan 22 yaşındaki Tayyip Talha Sonuç, halihazırda Adana Demirspor'da forma giymektedir.
İlk profesyonel maçına 2 Haziran 2017 tarihinde Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 3-2 yendikleri Akhisar Belediyespor karşısında çıktığında 17 yaşında olan Tayyip Talha Sonuç Karabüklüdür.
Profesyonel futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı.
2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a transfer oldu.
Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti.
22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor.
1.88 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.