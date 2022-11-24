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Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş transferi sonrası A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselirken, genç yıldız bonservisini de katladı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 10:31 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:14
Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Beşiktaş'ın transferin döneminin son bölümünde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç parlıyor.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

1.5 milyon Euro bedelle siyah beyazlıların yolunu tutan 22 yaşındaki stoper, piyasa değerini kısa sürede katlamayı başardı.

👉TUDOR BEŞİKTAŞ'IN YILDIZININ PEŞİNDE!

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Hürriyet'in haberine göre, 1 Haziran 2022'de 2.8 milyon Euro olan piyasa değeri 13 Eylül'de ara 2.2 milyon Euro kadar gerileyen genç savunmacı şu an 3.8 milyon Euro değere ulaştı.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Tayyip Talha, siyah beyazlı takımda çıktığı 8 maçta 2 gole imza atarak hücumda da etkili oldu.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Adım adım Kartal'ın Türk futbolunun önemli savunmacılarından biri olmaya başladı.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım'da 2-1 galip geldiği Çekya mücadelesinde ilk kez Ay yıldızlı formayı giyen ve 60. dakikada Ozan Kabak'ın yerine oyuna dahil olan genç savunmacı, siyah beyazlıların da yüzünü güldürdü.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Verdiği 11 pasın tamamında isabet bulan, Tayyip Talha, performansıyla alkış aldı.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Tayyip Talha'nın değerini daha da artıması bekleniyor.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR?
17 Aralık 1999'da doğan 22 yaşındaki Tayyip Talha Sonuç, halihazırda Adana Demirspor'da forma giymektedir.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

İlk profesyonel maçına 2 Haziran 2017 tarihinde Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 3-2 yendikleri Akhisar Belediyespor karşısında çıktığında 17 yaşında olan Tayyip Talha Sonuç Karabüklüdür.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Profesyonel futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a transfer oldu.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan dev yükseliş! Bonservisi...

1.88 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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