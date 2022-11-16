Eczacıbaşı Dynavit: 3 - VakıfBank: 0 (Maç sonucu ÖZET)

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, etkili servisler atarak rakibin düzenini bozdu ve oyun kurmasını önledi. Boskovic ve Hande Baladın ile etkili ataklar yapan Eczacıbaşı Dynavit ilk seti 25-17 kazandı.
Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Boskovic ve Hande'nin yanı sıra Voronkova, Jack-Kısal ile de etkili olan ev sahibi ekip, bu seti de 25-21 alarak 2-0 öne geçti.
Karşılaşmanın üçüncü setinde etkili servis kullanan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20 ve karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Şebnem Simge Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu, Aylin Acar, Bahar Akbay)
Süre: 25-17, 25-21, 25-20
Süre: 75 dakika (21, 25, 29)