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Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi!

Süper Lig'in 14. haftasında, 13 Kasım Pazar günü oynanması beklenen Beşiktaş Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan elim patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Açıklamada güvenlik önlemleri sebebiyle bu kararın alındığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 18:23 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 18:36
Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle Vodafone Park'ta bu akşam oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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