Birliğimizi hiç kimse bozamaz

Taksim'deki patlama sonrası Beşiktaş taziye ve geçmiş olsun mesajı paylaştı. Milletimizin başı sağolsun" başlığıyla yapılan açıklamada "Saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıdan medet umanların hain amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancımızı yineliyoruz. Ulusumuzun birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir güç yoktur" denildi.
Taksim'deki patlama sonrası Beşiktaş taziye ve geçmiş olsun mesajı paylaştı. Milletimizin başı sağolsun" başlığıyla yapılan açıklamada "Saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıdan medet umanların hain amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancımızı yineliyoruz. Ulusumuzun birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir güç yoktur" denildi.