Haberler Beşiktaş Birliğimizi hiç kimse bozamaz

Birliğimizi hiç kimse bozamaz

Taksim'deki patlama sonrası Beşiktaş taziye ve geçmiş olsun mesajı paylaştı. Milletimizin başı sağolsun" başlığıyla yapılan açıklamada "Saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıdan medet umanların hain amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancımızı yineliyoruz. Ulusumuzun birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir güç yoktur" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Birliğimizi hiç kimse bozamaz
Taksim'deki patlama sonrası Beşiktaş taziye ve geçmiş olsun mesajı paylaştı. Milletimizin başı sağolsun" başlığıyla yapılan açıklamada "Saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıdan medet umanların hain amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancımızı yineliyoruz. Ulusumuzun birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir güç yoktur" denildi.
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