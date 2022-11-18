Arthur Masuaku kalıcı olacak!

Beşiktaş, West Ham'dan kiraladığı Kongolu futbolcu Masuaku ile ilgili flaş bir karar aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'a yakınlığıyla bilinen "thewesthamway" adlı haber sitesinin haberinde, Masuaku'nun yeni sezonda da siyah-beyazlı takımda kariyerine devam edeceğini iddia edildi.
Beşiktaş, West Ham'dan kiraladığı Kongolu futbolcu Masuaku ile ilgili flaş bir karar aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'a yakınlığıyla bilinen "thewesthamway" adlı haber sitesinin haberinde, Masuaku'nun yeni sezonda da siyah-beyazlı takımda kariyerine devam edeceğini iddia edildi. Haberde, "Sezon başından bu yana sergilediği performans, onun Beşiktaş'ta kalıcı hale geleceğini gösteriyor. " ifadeleri kullanıldı.