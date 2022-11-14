Tayyip Talha sakatlandı

Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla morallerin bozulduğu Beşiktaş'a dün bir kötü haber de Tayyip talha Sanuç'tan geldi. Başarılı stoperin Antalyaspor maçında kısa bir süre kala sakatlandığı belirtildi. Maç oynansaydı Tayyip'in yerine Montero forma giyecekti. Milli futbolcunun sağlık durumu bugün belli olacak.
Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla morallerin bozulduğu Beşiktaş'a dün bir kötü haber de Tayyip talha Sanuç'tan geldi. Başarılı stoperin Antalyaspor maçında kısa bir süre kala sakatlandığı belirtildi. Maç oynansaydı Tayyip'in yerine Montero forma giyecekti. Milli futbolcunun sağlık durumu bugün belli olacak.