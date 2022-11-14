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Bir rakip yabancı!

Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada Antalya'da kamp yapacak olan siyah beyazlılar burada 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Teknik heyet ve yönetimin karşılaşılacak rakipler için görüşmeler yaptığı, takımın gücüne uygun ekiplerle maç yapılmasının istendiği öğrenildi. Hazırlık mücadelerinden en az birinin yabancı bir takımla yapılmasının planlandığı da belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Bir rakip yabancı!
Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada Antalya'da kamp yapacak olan siyah beyazlılar burada 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Teknik heyet ve yönetimin karşılaşılacak rakipler için görüşmeler yaptığı, takımın gücüne uygun ekiplerle maç yapılmasının istendiği öğrenildi. Hazırlık mücadelerinden en az birinin yabancı bir takımla yapılmasının planlandığı da belirtildi.
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