Beşiktaş 5 - 2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde HangiKredi Ümraniyespor'u ağırladı. Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve Şenol Güneş'i takımın başına getiren siyah beyazlılar, tecrübeli hoca yönetiminde ilk maçına çıktı.

Kartal, dolu tribünler önünde oynadığı müsabakadan 5-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın galibiyet sayıları, 5 ve 62'de Cenk Tosun, 33 ile 78'de Wout Weghorst ve 48'de Tayyip Talha Sanuç'tan geldi.

Ümraniyespor'un golleri ise 45. dakikada Del Valle ve 57. dakikada Avounou'dan geldi.

Siyah beyazlılar bu sonuçla 22 puanla 3. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 3 puanla son sırada kaldı.