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Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Beşiktaş, Vodafone Parl'ta Serik Belediyespor konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 17:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 17:30
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş ile Serik Belediyespor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya 4. turdan katılan Beşiktaş, Serik Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı 9 Kasım Çarşamba saat 21:00'de oynanacak. Maç A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Beşiktaş - Serik Belediyespor MAÇI İZLE - CANLI

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