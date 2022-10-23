Potada zafer Beşiktaş’ın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Beşiktaş, G.Saray'ı 74-67 yendi. Maça hızlı başlamasına rağmen devreyi 43-38 geride geçen siyah beyazlı takım, 3. çeyrekten itibaren vites yükseltti. Son çeyreğe 51-46 önde giren Beşiktaş, üstünlüğünü koruyup kazanmayı bildi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir-Merkezefendi: 112*124, Büyükekmece- T.Telekom: 92-100.
TürkiyeSigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Beşiktaş, G.Saray'ı 74-67 yendi. Maça hızlı başlamasına rağmen devreyi 43-38 geride geçen siyah beyazlı takım, 3. çeyrekten itibaren vites yükseltti. Son çeyreğe 51-46 önde giren Beşiktaş, üstünlüğünü koruyup kazanmayı bildi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir-Merkezefendi: 112*124, Büyükekmece- T.Telekom: 92-100.