Dönüşü imkansız!

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Dele Alli'nin performansı tartışma konusu oldu. İngiliz basını, 26 yaşındaki futbolcunun milli takımdaki geleceğini masaya yatırdı. Haberde, Alli'nin parlak geçmeyen kariyerini yeniden canlandırmak için transfer olduğu Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı. İlk 4 maçlık Beşiktaş performansıyla futbolcunun İngiltere Milli Takımı'na gitmesinin imkansız olduğu ifade edilirken, yıldız oyuncunun durumunun diğer gençler açısından da örnek olabileceği ifade edildi.

KARTAL KARARSIZ

Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dele Alli için Beşiktaş henüz bir karar vermiş değil. Beşiktaşlı yöneticiler oyuncunun sezon kadar göstereceği performansına göre hareket edecek.