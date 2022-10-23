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Kara Kartal bugün uçuyor

Siyah-beyazlılar, yarınki maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Beşiktaş bugün 14.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay'a giderek kampa girecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Kara Kartal bugün uçuyor
Siyah-beyazlılar, yarınki maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Beşiktaş bugün 14.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay'a giderek kampa girecek.
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